راصد جوي: المنخفض الجوي القادم يتميز برياح شديدة و يبلغ ذروته الأربعاء القادم

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي أن يوم الأربعاء القادم سيكون ذروة المنخفض الجوي، مع تميزه برياح شديدة.

و وفقاً للراصد الجوي، فإن المنخفض الجوي سيبدأ بالانحسار من ظهر الخميس.

و كانت العديد من مواقع الأرصاد الجوية كشفت أن منخفضاً جوياً يضرب الأراضي الفلسطينية غدا الثلاثاء 31/1/ 2023 ، بعد جفاف كبير منذ أكثر من أسبوعين وارتفاع درجات الحرارة ودعوات من عدد من المختصين بإقامة صلاة الاستسقاء .

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إن المنخفض سيضرب الأراضي الفلسطينية غدا ، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو بارداُ إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70كم/ساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وبينت الأرصاد الجوية أن المنخفض سيستمر حتى الأربعاء حيث سيكون الجو بارداُ إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا وتشتد في ساعات المساء لتصل إلى المناطق الوسطى والجنوبية والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80كم/ساعة والبحر مائجا.

ويوم الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي مع بقاء الجو بارداُ إلى شديد البرودة، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء ويتوقع استقرار الأجواء خلال ساعات الليل والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .