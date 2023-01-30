"الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم" يعلن موقفه بشأن مباراة الشجاعية وشباب رفح

أكد نائب رئيس اتحاد كرة القدم إبراهيم أبو سليم، اليوم الإثنين30/1/2023م، أن اتحاد الكرة سيدرس التقارير التي سيتم تقديمها من المراقبين والمقيمين وعليها سيجتمع الاتحاد مع قيادة الشرطة لطرح معطيات الأحداث التي جرت بعد مباراة شباب رفح واتحاد الشجاعية.

وقال أبو سليم في تصريحات صحفية:" إن اتحاد الكرة سيجتمع مع مجلس إدارة اتحاد الشجاعية لاستيضاح الأسباب التي تؤدي لتجميد نشاطه في دوري الدرجة الممتازة في غزة"، مؤكداً أنه على ثقة أن إدارة الناديين كما إدارة الاتحاد حريصون على استمرار النشاط الرياضي والعودة للوضع الطبيعي قريباً.

ومساء أمس الأحد، أعلن نادي الشجاعية في بيان صحفي، استقالة جماعية لمجلس الإدارة للمرجعيات الرياضية والتهديد بالانسحاب من الدوري بعد الأحداث التي أدت لإصابة أمين سر النادي خالد أبو العطا في الرأس، بالإضافة لحل رابطة جماهير نادي اتحاد الشجاعية.

يشار إلى أن 4 مواطنين أصيبوا بجراح، أمس الأحد29/1/2023م، جراء اشتباكات وقعت بين مشجعي نادي الشجاعية و نادي رفح خلال مباراتهما في الدوري الفلسطيني بدوري الدرجة الممتازة على أرض ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.