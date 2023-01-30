سبب وفاة السعودي عبدالرحمن فلاح العنزي، تصدر خبر وفاة الشاب السعودي عبدالرحمن العنزي كافة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، خاصة لدي رواد مواقع التواصل الاجتماعي السعودية والخليجية بشكل عام، الأمر الذي أثار حالة من التفاعل على خبر وفاة الشاب السعودي عبدالرحمن العنزي، خاصة بعد نشر حساب يحمل اسم "جاسر الصقاري" عبر تويتر خبر وفاة الشاب السعودي عبد الرحمن العنزي الأمر ولد عمليات بحث كثيرة بحثا ً عن سبب وفاة عبد الرحمن العنزي.

سبب وفاة السعودي عبدالرحمن العنزي

ولهذا وكون عمليات البحث لا تزال متواصلة خصصنا لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن سبب وفاة الشاب السعودي عبدالرحمن العنزي، فضلاً عن إضافة السيرة الذاتية لـ عبدالرحمن العنزي، علماً ان هذه المعلومات التي سنرفقها لكم جاءت بعد مطالعة ورصد قام به فريق العمل على كافة مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية للوصول للمعلومات الدقيقة عن سبب وفاة الشاب السعودي عبد الرحمن العنزي والسيرة الذاتية لـ عبد الرحمن العنزي.

سبب وفاة عبدالرحمن العنزي

وصباح اليوم الاثنين30/1/2023م، أعلن حساب سعودي يحمل اسم جاسر الصقاري، وفاة الشاب عبد الرحمن العنزي الذي أعلن عن فقدانه في الولايات المتحدة الامريكية يوم الجمعة الماضية، وأعلن اليوم الاثنين وفاته وفقاً لحساب جاسر الصقاري، وهو ما أكدته عائلته التي تنتظر قدوم جثمانه للأراضي السعودية من أجل إتمام مراسل دفنه في المملكة السعودية وفقاً لتصريح العائلة لوسائل الإعلام السعودية.

حسب تحقيقات الشرطة #عبدالرحمن_العنزي كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وفي وقت متاخر بعد منتصف الليل، في طريق 9th Street بالقرب من بحيرة في مدينة كليفلاند ولاية #اوهایو

علماً بانه كان يعمل في أحد القطاعات العسكرية في #السعودية !

pic.twitter.com/a2xDCuX7XU — عبدالله الحارثي Abdullah AlHarthi (@KFO19801) January 30, 2023

من هو عبد الرحمن العنزي

وقبل الدخول في مقالنا والوصول لسبب وفاة عبد الرحمن العنزي، سنوضح لكم السيرة الذاتية للشاب السعودي عبد الرحمن العنزي وهي على النحو التالي وسنوضحها لكم في نقاط عدة:

السيرة الذاتية عبد الرحمن العنزي

الاسم كاملاً: عبدالرحمن فلاح العنزي

جنسيته: سعودي

الولادة: المملكة العربية السعودية عام 1993

الحالة الاجتماعية: متزوج

العمل: موظف حكومي سعودي لدي الدولة.

سبب تواجد عبد الرحمن العنزي في أمريكا: السفر بغرض العلاج لمدة ثلاثة شهور على نفقة الدولة السعودية.

سبب وفاة الشاب عبد الرحمن العنزي

وحول سبب وفاة، فقد بينت عائلة الشاب السعودي عبد الرحمن العنزي أن سبب الوفاة غرقا في أحد البحريات المائية في مدينة كليفلاند الأمريكية محط اقامته التي جاء إليها بسبب العلاج، علماً أن الشاب عبد الرحمن العنزي تم فقدانه يوم الجمعة 27 يناير / كانون الثاني 2023م