بن غفير يتوعد بإعدام منفذي العمليات الفدائية على "كرسي كهربائي"

هدد ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" بحكمة الاحتلال، المتطرف ايتمار بن غفير بإعدام منفذي العمليات الفدائية على "كرسي كهرباء".

جاء ذلك خلال تصريحات له نقلتها عنه وسائل اعلام عبرية، حيث قال: "سيتم تطبيق قانون عقوبة الإعدام للذين يذبحون المدنيين، و يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي لإعدامهم"، كما أفادت القناة العبرية ال 12.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، عن بن غفير قوله خلال اجتماع لكتلة حزبه ("عوتسما يهوديت") البرلمانية: "سنهدم البيوت وسننتقل من حي إلى آخر" في إشارة إلى عزمه إصدار أوامر لجهاز الشرطة بتضييق الخناق على الفلسطينيين في القدس المحتلة.