مجلس الوزراء برام الله يصادق على جملة من القرارات.. هذه أبرزها؟

صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، على جملة من القرارات في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله.

وقرر المجلس الموافقة على عدد من المشاريع التنموية تشمل الطرق والمدارس والكهرباء والمباني والخدمات، إلى جانب المصادقة على شراء اللقاحات البيطرية لدعم مزارعي الثروة الحيوانية للعام 2023م

كما خصص المجلس، مبلغ مالي للبدء بمشروع بناء الحدائق في المدن والقرى موزعة في المحافظات

وأوعز المجلس، توزيع عدد (1,200) جهاز تعليمي (Tablets) من المنحة الصينية لطلبة المدارس، وتشكيل لجنة لتوفير مزيدٍ من هذه الأجهزة ولوضع المواصفات الفنية لتوظيفها في تحميل الكتب المدرسية وتسهيل العملية الدراسية لطلبة المدارس

كما قرر اعتماد جدول العطل الرسمية للعام 2023م، والمصادقة على الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية لعدد من الدوائر الحكومية

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لاختيار رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري"

وأصدر قرارا بإحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر