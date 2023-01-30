إليك نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023

نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 ، ويبحث الملايين من عشاق الكرة المستديرة وللدوري الاسباني الممتاز عن نتائج هذه القرعة وبالتحديد على جوجل الشهير وغيره كما أن مواقع التواصل الاجتماعي بدأت في تداولها وسط تفاعل كبير وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي نوضح لكم فيها كافة التفاصيل ، بالإضافة إلى تردد القناة الناقلة .

كما ونلفت لكم انتباهكم في هذه المقدمة بعنوان نتائج قرعة كاس ملك اسبانيا 2023 في دور النصف النهائي إلى الفرق المتنافسة بهذا الدوري وهم الفرق ( ريال مدريد ، برشلونة ، أتلتيك بلباو، وأوساسونا ) ، وفيما يلي التفاصيل :.

نتائج قرعة كاس ملك اسبانيا 2023 في نصف النهائي

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى النتائج الرسمية حول قرعة كأس ملك اسبانيا 2023 ، وأسفرت على مواجهة مرتقبة بين نادي برشلونة ضد ريال مدريد (كلاسيكو) ، أتلتيك بيلباو ضد اوساسونا .

مواعيد مباريات النصف النهائي لكأس ملك اسبانيا 2023

ومن المقرر أن تنطلق مباريات كأس اسبانيا 2023 في النصف النهائي يومي 8 و 9 فبراير، والإياب في 1 و 2 مارس ، حيث تنطلق مباراة الكلاسيكو على ملعب البيرنابيو .

أما لعبة الإياب بين الريال وبرشلونة تكون على معلب الكامب نو معقل النادي الأخير .

كأس ملك اسبانيا 2023 – القنوات الناقلة

ولقد وضعنا لكم تردد قناة بي ان سبورت الرياضية beIN SPORTS حيث يمكن ضبط هذا التردد على الرسيفر بكل اريحية تامة ، وهو التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11054 27500 عمودي 3/4

القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 12765 عمودي 27500 2/3

ويحتل نادي برشلونة المركز الأول من عمر الدوري الاسباني 2023 برصيد 47 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة ، وفي المرتبة الثانية يأتي ريال مدريد برصيد 42 نقطة بنفس عدد المباريات .

وفي نهاية المقالة التي وضعنا فيها مجمل شرح وتفاصيل نتائج قرعة كاس ملك اسبانيا 2023 في نصف النهائي نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .