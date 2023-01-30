بالفيديو مستوطنة عن الشهيد علقم: مر من أمامي وقال نحن لا نقتل النساء

تحدثت مستوطنة إسرائيلية عن اللحظات التي نفذ فيها الشهيد خيري علقم عملية القدس، امس الاول، قائلة إنه مر من أمامها دون أن يؤذيها بعدما توسلت إليه.

وقالت الشاهدة للقناة 11 العبرية، إنها توسلت إلى منفذ عملية النبي يعقوب ألا يقتلها حين اقترب منها، فقال لها إنه لا يقتل النساء، وأكمل طريقه.

ومساء الجمعة، قُتل 7 مستوطنين صهاينة وأُصيب آخرون في إطلاق نار أمام كنيس يهودي، في مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس.

واستُشهد منفذ العملية وهو الشاب خيري علقم 21 عاماً.

وبعد أقل من 24 ساعة، أُصيب مستوطنان "إسرائيليان"، أحدهما بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة في سلوان بالقدس الشرقية في عملية نفذها فتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاماً.