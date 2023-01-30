الصدفية مرض خطير وقد يعرض أصحابها لأزمات وسكتات قلبية

كشفت دراسة حديثة ان مرض الصدفية ، يقف خلف التعرض للإصابة بالأزمات والسكتات القلبية، بالإضافة الى انه عامل هام من العوامل التي قد تؤدي للإصابة بالأزمات القلبية.

وبينت الدراسة أن مرضى الصدفية ربما يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالأزمات والسكتات القلبية لأسباب من بينها التأثير السلبي للالتهاب على الدورة الدموية، موضحةً أن الوراثة سبب في حدوث الصدفية هذ المرض إلا أن هناك عوامل خارجية أخرى تضاف إلى أسباب الإصابة بالمرض.

وبينت الدراسة أن التوتر العصبي أو بعض الالتهابات أو تغير في الجو يؤدي إلى جفاف الجلد أو ادوية مثل الليثيوم وبعض المواد الدوائية التي تستخدم لعلاج ارتفاع الضغط.

خطر كبير

وبينت الدراسة أنه كلما زادت فترة الإصابة بالمرض كلما زاد الالتهاب في الأوعية الدموية. وعلى الرغم من أن الفحوص لم تربط مباشرة بين التهاب الأوعية الدموية وزيادة مخاطر النوبات والسكتات القلبية.

وقال الدكتور ألكساندر إجبيرج من مستشفى جنتوفت في كوبنهاجن أنه كانت هناك شكوك بأن التعرض لالتهاب محدود لفترة طويلة قد يزيد خطر أزمات القلب والأوعية الدموية، لكن تأثيرات فترة الإصابة بالمرض على العلاقة بين الصدفية وأمراض القلب والأوعية الدموية لم تكن واضحة وأن تلك الدراسة أوضحت العلاقة بينهما.