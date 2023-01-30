مع اقتراب المنخفض الجوي ..أطعمة تمنحك الدفء   

مع عودة الأجواء البادرة خلال اليومين القادمين يبحث المواطن خلال هذه الأيام عن الاطعمة التي قد تمنح جسمك الدفء ، اختصاصية التغذية دينا بي ديلي بأحد جامعات تركيا قدمت لنا العديد من الاغذية والمشروبات التي تمنح الجسم الدفء.

10 أطعمة وأغذية ومشروبات تتغلب على برد الشتاء وتمنح جسدك الدفء.

1- الخضراوات :





البطاطا الحلوة التي تحوي نسبة عالية من فيتاميني "أ" و"ج" والبوتاسيوم وكذلك تناول الشمندر والجزر، والكراث والبصل الأخضر، واللفت، والفجل، تحوي مركبات تساعد على إبقاء الجسم دافئًا وتستغرق وقتًا أطول للهضم.

2- الحساء :





الحساء الذي يحتوي على الدجاج بالخضراوات والبصل يعمل على تدفئة الجسم، ويمنحه الكثير من العناصر الغذائية الضرورية، ويقاوم الإحساس بالجوع، ويمنح شعورا بالشبع ويعطيه كثيرا من العناصر التي يحتاج إليها مثل البروتينات والفيتامينات.

3- الزنجبيل:





يقوي جهاز المناعة ويدعم حركة الجهاز الهضمي ، ويولد الحرارة في الشتاء ويساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، ويعزز من تدفق الدم لتدفئة أصابع اليدين والقدمين.

4- الأطعمة الغنية بالحديد:

مثل اللحوم الحمراء والسبانخ والفاصوليا السوداء، فهي مصدر كبير للدهون غير المشبعة الأحادية، وكذلك حمض اللينوليك والبروتينات والحديد والزنك وفيتامينات "ب 6" و"ب 12"، و"د" والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، وعند تناولها، فإن الجسم ينفق طاقة إضافية في هضم الطعام وهذا يولد حرارة الجسم ويشعر بالدفء.

5- الحبوب :





يجب الإكثار من تناول الحبوب في الشتاء مثل السمسم والشمر والحلبة، والشوفان والشعير والأرز البني فهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، والتي تستغرق وقتًا لهضمها في الجسم.

6- العسل الطبيعي:





يعطي العسل الجسم الطاقة والسكريات اللازمة، وينصح بتناوله خلال الشتاء بانتظام أو شربه بالماء الساخن، لأنه يساعد في الحفاظ على دفء الجسم.

7- الموز:





يحتوي على الكثير من فيتامين "ب" والمغنيسيوم، اللذين يساعدان في تنظيم درجة حرارة الجسم .

8- القرع :





يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا، الأمر الذي يجعله وجبة محببة وصحية بامتياز، يساعد على تقوية المناعة، ويمد الجسم بالطاقة عالية والدفء.