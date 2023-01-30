الأسير محمد نايفة معزول انفرادياً منذ أكثر من شهرين ويشرع بالإضراب عن الطعام

قال نادي الأسير اليوم الاثنين 30/1/2023، إنّ القائد الأسير محمد نايفة (ابو ربيعة)، المعزول من أكثر من شهرين، يقرر الشروع بالإضراب عن الطعام، رفضًا لاستمرار عزله، في زنازين سجن " أيالون".

وذكر نادي الأسير أنّ الأسير أبو ربيعة، نقل إلى العزل بعد أن تعرض لعملية قمع في سجن "مجدو" في الـ17 من تشرين الثاني / نوفمبر 2022، وجرى نقله لاحقًا إلى زنازين سجن "جلبوع".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نجله ربيع (21 عامًا)، وأفرجت عنه، ثم أعادت اعتقاله مجددًا خلال الشهر الجاري، وأفرجت عنه لاحقًا.

يذكر أن الأسير ابو ربيعة من طولكرم، وهو معتقل منذ 20 عامًا، ويقضي حُكمًا بالسّجن المؤبد 14 مرة، ويعتبر من أبرز الأسرى الفاعلين في سجون الاحتلال.