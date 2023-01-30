بالفيديو أبو حسنة لمراسلنا : عام مالي صعب وأزمة الموظفين لن تجل بالإضراب

أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الاثنين 30/1/2023، أن عام 2023 عام مالي صعب، لكن هناك جهود تبذل لتوسعة قاعدة المانحين للأونروا.

وتوقع أبو حسنة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يستفيد قطاع غزة العام الحالي بـ600 مليون دولار من البرامج الطارئة أو المنتظمة، كما يستفيد من الكبونات الغذائية مليون و200 ألف لاجئ.

وفيما يخص إضراب الموظفين في الوكالة الذي شل مرافق "الأونروا" قال أبو حسنة :" كنا نفضل عدم إغلاق المدارس والعيادات وأن يتم حل الأمور بالحوار، لكن الأمر يحتاج للوقت لا أكثر"

وأوضح أبو حسنة، أن الأونروا تُجري اتصالات عديدة لتوسعة قاعدة المانحين والتوجه للقطاع الخاص الفلسطيني"، واصفاً عام 2023 بالعام الصعب مالياً ليس فقط على الأونروا، بل على كيانات ومؤسسات عديدة.

وقال :"ما يهمنا هذا العام أن يكون اللاجئ الفلسطيني وموظف الوكالة وإدارة الوكالة في مركب واحد حتى يبقى الجميع في مركب واحد ولا يغرق."

وشلَ الإضراب العام اليوم، مرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بما فيها المدارس، بناءً على قرار اتحاد الموظفين العرب بغزة واتحاد رئاسة غزة في وكالة الأونروا.

وجاء الإضراب، وفق الاتحاد، بسبب عدم تحقيق مطالب الموظفين والضبابية في الردود والتسويف والتأجيل، مؤكداً على أنّ الإضراب مستمر وطالب الالتزام الكامل بما فيه العاملين على برنامج خلق فرص عمل".