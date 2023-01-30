فلكياً: موعد شهر رمضان 2023- موعد أول يوم شهر رمضان 2023

موعد شهر رمضان 2023- موعد أول يوم شهر رمضان 2023، يبحث الكثيرون عن موعد تاريخ أول أيام شهر رمضان 2023 – 1443، في الدول العربية والإسلامية، والجاليات الإسلامية في الدول المختلفة، خاصةً أن العد التنازلي بدأ مع بدء شهر رجب، لذا نسعى في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لنشر موعد شهر رمضان 2023- موعد أول يوم شهر رمضان 2023 فلكياً.

موعد شهر رمضان 2023 فلكياً

وموعد شهر رمضان 2023 فلكياً أمر كثير البحث عنه في محركات البحث خاصةً جوجل، من أجل الاستعداد جيدا لاستقبال الشهر الكريم الذي يتطلب تجهيز النفس أولا ثم الأمور المادية التي يتطلبها شهر الصيام المفضل لنا جميعا .

ويتقدم شهر رمضان وفقاً لخبراء ومختصين من 10 إلى 14 يوماً تقريبا كل عام جديد عن العام الذي يسبقه، بالحساب الميلادي للسنة. لذا نحاول معرفة أول أيام الشهر الكريم في عامنا الحالي 2023".

موعد شهر رمضان 2023 في السعودية

وتحدث الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وفور رؤيته يعني ذلك أن شهر رمضان قد بدأ، وإذا تعثرت الرؤية ولم يظهر الهلال يجب إكمال شهر شعبان حتى يوم 30، وذلك وفقا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمِّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ".

وتعقد المحكمة العليا السعودية جلسة تراءٍ لهلال شهر رمضان بمدينة حوطة سدير بمحافظة المجمعة، كما تستخدم أحدث الآليات والمراصد الفلكية من أجل التعرف على موعد أول يوم رمضان 2023 الذي قد يأتي موافقا للتوقعات الفلكية، فيصادف يوم الخميس 23 مارس 2023، وتحرص المحكمة العليا على تحري الدقة، وتدعو المواطنين إلى إبلاغها في حالة تيقنهم من رؤية الهلال.

وتتعرف الإمارات العربية المتحدة على موعد أول يوم رمضان 2023 بعد اجتماع لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك، والتي تنعقد في دائرة القضاء في أبوظبي برئاسة وزير العدل وأعضاء اللجنة، وبعد صلاة المغرب تحدد رؤيتها للهلال أم لا، ووفق التقويم الهجري وتبعا للحساب الفلكي، يوافق شهر رمضان 1444 يوم الخميس 23 مارس 2023 في الإمارات.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

و من المنتظر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1444ه، الموافق 21 مارس 2023، ويتحدد بعدها إما أن يكون اليوم التاسع والعشرين هو المتمم لشهر شعبان، أو يكتمل الشهر حتى يومه الثلاثين. أي أن الرؤية، بحسب الإفتاء المصرية، ستكون مساء يوم 21 مارس .

وعليه إما أن يكون أول يوم من شهر رمضان المبارك يوم 22 مارس أو 23 مارس. إلا أن الحسابات الفلكية ترجح أن يكون أول أيام الشهر الكريم يوم الخميس 23 مارس 2023".

تاريخ شهر رمضان 1444

وغالبا ما يقام حفل رسمي وشعبي بمناسبة استطلاع شهر رمضان في قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بالقاهرة، وذلك بحضور أعضاء "هيئة كبار العلماء" و"مجمع البحوث الإسلامية" والمسؤولين الحكوميين، ومن أجل معرفة موعد أول يوم رمضان 2023 يتم التطلع لرؤية الهلال عبر الرؤية البصرية ".

ومن المقرر إذا أتم رمضان 2023 شهرا كاملا بالحساب الفلكي، فمن المتوقع أن يوافق أول أيام عيد الفطر 2023 يوم السبت 22 أبريل.

لكن إذا أثبت استطلاع هلال شهر شوال أن يوم 29 رمضان هو المتمم لشهر رمضان، يكون يوم الجمعة 21 أبريل هو أول أيام لعيد الفطر السعيد".