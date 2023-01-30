سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023 عيار 21 و18 

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:24 ص
30 يناير 2023
سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023  
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023  يشهد انخفاضاً بعد الاستقرار الذي سيطر على سعر صرفه منذ عدة أيام ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن أسعار الذهب عيار 21، 18، 24 ، اليوم الاثنين ، في مواكبة للأسعار بعد الذبذب على مدار الاسبوع وارتفاع الدولار الامريكي متأثراً بالتضخم في السوق العالمية والذي يؤثر بشكل كبير على سعر الذهب في العالم ، ونقدم لكن سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 30/1/2023 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 30/1/2023

عيار 21 في سوريا : شراء: 366,000 ....مبيع: 370,000

حلب عيار 21 : شراء : 366,000 ...... مبيع": 370,000


إدلب عيار 21 : شراء: 364,000..... مبيع: 367,000

 سعر الذهب بالليرة السورية اليوم

عيار 24       بيع 405,714 شراء 405,143

عيار 22       بيع 371,905 شراء 371,381

عيار 21       بيع 355,000 شراء 354,500

عيار 18       بيع 304,286 شراء 303,857

عيار 14       بيع 236,667 شراء 236,333

عيار 12       بيع 202,857 شراء 202,571

الاونصة        بيع 12,617,714 شراء 12,599,943

الجنيه الذهب   بيع 2,840,000 شراء 2,836,000

الكيلو   بيع 405,714,286 شراء 405,142,857

سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا اليوم على النحو التالي : 

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,373 ليرة $61.84

سعر الذهب عيار 22  142,426 ليرة $56.69

اسعار الذهب عيار 21 135,954 ليرة $54.11

اسعار الذهب عيار 18 116,531 ليرة $46.38

سعر الذهب عيار 14  90,635 ليرة   $36.07

سعر الذهب عيار 12  77,686 ليرة   $30.92

اسعار أوقية الذهب     4,832,088 ليرة       $1,923

اسعار جنيه الذهب      1,087,635 ليرة       $432.89

اسعار كيلو الذهب      155,372,613 ليرة    $61,839

سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

29 يناير       155,801     136,329     116,853     90,884       77,901

28 يناير       155,799     136,328     116,851     90,883       77,900

27 يناير       155,758     136,292     116,821     90,859       77,879

26 يناير       156,013     136,514     117,011     91,008       78,006

25 يناير       157,283     137,626     117,964     91,749       78,642

24 يناير       156,578     137,009     117,436     91,338       78,289

23 يناير       156,044     136,541     117,035     91,026       78,022

22 يناير       155,704     136,244     116,780     90,828       77,852

21 يناير       155,699     136,240     116,776     90,825       77,849

20 يناير       155,765     136,298     116,826     90,863       77,883

سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023


وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها وبشكل مفصل عن سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وهذه المقالة نقوم يوميا في تجديدها  .

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات