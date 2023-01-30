سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023 عيار 21 و18 

سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023 يشهد انخفاضاً بعد الاستقرار الذي سيطر على سعر صرفه منذ عدة أيام ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تقدم لكن أسعار الذهب عيار 21، 18، 24 ، اليوم الاثنين ، في مواكبة للأسعار بعد الذبذب على مدار الاسبوع وارتفاع الدولار الامريكي متأثراً بالتضخم في السوق العالمية والذي يؤثر بشكل كبير على سعر الذهب في العالم ، ونقدم لكن سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 30/1/2023 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاثنين 30/1/2023

عيار 21 في سوريا : شراء: 366,000 ....مبيع: 370,000

حلب عيار 21 : شراء : 366,000 ...... مبيع": 370,000



إدلب عيار 21 : شراء: 364,000..... مبيع: 367,000

سعر الذهب بالليرة السورية اليوم

عيار 24 بيع 405,714 شراء 405,143

عيار 22 بيع 371,905 شراء 371,381

عيار 21 بيع 355,000 شراء 354,500

عيار 18 بيع 304,286 شراء 303,857

عيار 14 بيع 236,667 شراء 236,333

عيار 12 بيع 202,857 شراء 202,571

الاونصة بيع 12,617,714 شراء 12,599,943

الجنيه الذهب بيع 2,840,000 شراء 2,836,000

الكيلو بيع 405,714,286 شراء 405,142,857

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا اليوم على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 155,373 ليرة $61.84

سعر الذهب عيار 22 142,426 ليرة $56.69

اسعار الذهب عيار 21 135,954 ليرة $54.11

اسعار الذهب عيار 18 116,531 ليرة $46.38

سعر الذهب عيار 14 90,635 ليرة $36.07

سعر الذهب عيار 12 77,686 ليرة $30.92

اسعار أوقية الذهب 4,832,088 ليرة $1,923

اسعار جنيه الذهب 1,087,635 ليرة $432.89

اسعار كيلو الذهب 155,372,613 ليرة $61,839

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 يناير 155,801 136,329 116,853 90,884 77,901

28 يناير 155,799 136,328 116,851 90,883 77,900

27 يناير 155,758 136,292 116,821 90,859 77,879

26 يناير 156,013 136,514 117,011 91,008 78,006

25 يناير 157,283 137,626 117,964 91,749 78,642

24 يناير 156,578 137,009 117,436 91,338 78,289

23 يناير 156,044 136,541 117,035 91,026 78,022

22 يناير 155,704 136,244 116,780 90,828 77,852

21 يناير 155,699 136,240 116,776 90,825 77,849

20 يناير 155,765 136,298 116,826 90,863 77,883



وفي نهاية المقالة التي شرحنا فيها وبشكل مفصل عن سعر الذهب في سوريا اليوم الأثنين 30/1/2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وهذه المقالة نقوم يوميا في تجديدها .