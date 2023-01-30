نقيب مستوردي المركبات لمراسلنا: مالية غزة تفرض جمارك إضافية واجراءات احتجاجية قريباً

أكد نقيب مستوري المركبات إسماعيل النخالة، اليوم الاثنين 30/1/2023، أن دائرة جمارك السيارات التابعة لوزارة المالية في قطاع غزة، فرضت جمارك إضافية على المركبات المستوردة عبر معر بيت حانون.

وأوضح النخالة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية،

أن دائرة جمارك السيارات في مالية غزة فرضت جمارك إضافية على السيارات المستوردة تحت مسمى (تعلية).

وأكد النخالة، أن الدائرة بدأت منذ ما يقارب 3 أسابيع في تأخير المعاملات وتعطيل العمل وتوقيفه في الدائرة، إلا أنها قررت وقف المعاملات بالكامل يوم أمس وأبلغتهم برفع نسبة الجمارك.

واعتبر النخالة، أن قرار الوزارة مرفوض، حيث من شأنه أن يعقد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة والتجار.

جدير بالذكر، أن عام 2022، شهد إدخال ما يقرب من 3870 مركبة مستوردة عبر معبر بيت حانون، إلا أن العام الحالي يشهد ارتفاعاً في معدل الإدخال بنسبة 30% ، عن العام الماضي.

وأكد النخالة، أن النقابة ستعقد اجتماعاً مهماً اليوم للتباحث حول الأمر، فيما من المتوقع أن يتم عقد اجتماع ثلاثي مع وزارة المالية والنقل والمواصلات، للبحث في القضية.

ولفت النخالة إلى أنه في وقت سابق وخلال تولي رامي الحمد لله مجلس الوزراء، تم التوافق على توحيد الغلاف الجمركي، حيث تم توقيع كتاب اتفاق بين رام الله وغزة بتوحيد الضريبة، وإلغاء 25% من الضرائب.

وأشار إلى أنه الضرائب على السيارات المستوردة كانت تبلغ 75% ولكن بعد أحداث 2007، تم تخفيضها من قبل رام الله إلى 50%.