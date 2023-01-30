يبحث الكثيرون عن سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الاثنين 30/1/2023، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم استقراراً في سوق التعاملات الصباحية اليومية، بالتزامن مع سعره عالمياً، والتراجع الذي شهده المعدن الأصفر في السعودية، خلال الفترة الماضية، لتشهد الأسعار استقراراً مقارنةً بـسعر الذهب في السُّعُودية الشهر الماضي.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب عيار 24 في السعودية

أسعار الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم 1929 دولار ارتفاع 2 $

سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية





أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2023/01/30

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 232.57 62.02

سعر جرام الذهب عيار 22 213.19 56.85

سعر جرام الذهب عيار 21 203.50 54.27

سعر جرام الذهب عيار 18 174.43 46.51

سعر جرام الذهب عيار 14 135.67 36.18

سعر أونصة الذهب بيع 7,233.75 1,929.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,237.50 1,930.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 255.83 68.22

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 610.50 162.80

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,209.37 322.50

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,953.60 520.96

جنية الذهب 8ج عيار 22 2,046.63 545.77

جنية الذهب 8ج عيار 24 2,232.68 595.38

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,390.83 637.55

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,749.10 1,266.43

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,064.29 1,883.81

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,700.06 986.68

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,363.96 1,963.72

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,791.35 3,144.36

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,536.19 6,276.32

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,788.62 743.63

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 234,199.03 62,453.08

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 117,308.83 31,282.35





أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2023-01-30 232.57 213.19 203.50 174.43

2023-01-29 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-28 232.33 212.97 203.29 174.25

2023-01-27 232.69 213.30 203.61 174.52

2023-01-26 234.62 215.07 205.29 175.97

2023-01-25 233.54 214.07 204.34 175.15

2023-01-24 232.69 213.30 203.61 174.52

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2023/01/30

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 208.19 249.43

عيار 21 198.50 240.13

عيار 18 169.43 233.73

التداول في الذهب