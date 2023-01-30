الصين: الجولة الحالية من كورونا تقترب من نهايتها

أعلنت الصين اليوم الاثنين 30/1/2023 ، أن الجولة الحالية من وباء "كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني تقترب من نهايتها.

وقال موقع "globaltimes" انه لم يتم تحديد أي سلالات متحولة جديدة حتى الآن ، وان تحليلا أوليا للبيانات الوطنية حول تشخيص وعلاج ومراقبة عدوى "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد في الفترة ما بين 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 و 23 يناير/ كانون الثاني 2023، حيث أكد أنه

وبلغت الموجة الأخيرة من وباء "كوفيد-19" ذروتها في أواخر ديسمبر 2022 ثم حافظت على معدل انخفاض موحد تقريبا في جميع المقاطعات سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

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ووصل عدد حالات الإصابة المبلغ عنها من جميع أنحاء البلاد إلى أعلى مستوى عند 29.2% في 25 ديسمبر 2022، وبلغ عدد حالات الإصابة الخطيرة في المستشفيات ذروته عند 127.594 حالة في 5 يناير، واستمر منذ ذلك الحين في الانخفاض، حيث وصل إلى 35.694 حالة اعتبارا من 23 يناير.