قفزة عالية في طلب المستوطنين لحمل السلاح

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 30/1/2023، عن ارتفاع كبير في معدل طلب المستوطنين للحصول على سلاح في أعقاب العمليات البطولية التي جرت مؤخراً.

ووفقاً للقناة 13 العبرية، فإن هناك قفزة كبيرة في طلب المستوطنين للحصول على سلاح في أعقاب موجة العمليات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن حكومته ستعجّل منح تراخيص حمل السلاح لآلاف "الإسرائيليين"، الأمر الذي من شأنه أن يصعد من التوتر في الضفة والقدس.

يشار، إلى أن المستوطنين يشنون هجمة شرسة بحق الفلسطينيين بالاعتداء عليهم وإطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم آخرهم الشهيد كرم سلمان الذي استشهد برصاص مستوطن.