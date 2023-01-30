هيئة الأسرى : التقدم  بالتماس عاجل ضد إغلاق مبنى عائلة علقم

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالتماس عاجل ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقدامها على إغلاق وعرقلة وصول سكان بناية عائلة خيري علقم، والتي تعود إحدى شققها لعائلة الشهيد خيري علقم.

واستولت قوات الاحتلال على البناية بشكل كامل وحولتها إلى ثكنة عسكرية منذ يوم الجمعة .

وأضافت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت فجر أمس، منزل عائلة الشهيد خيري علقم "21 عاما" في حي رأس العمود بسلوان في مدينة القدس المحتلة.

وتابعت الهيئة أن عملية الإغلاق تمت بعد قرار المستوى السياسي الإسرائيلي، حيث أقدمت قوات الاحتلال على إغلاقه بأدوات حديدية محكمة ومنعت عائلة الشهيد من الدخول إليه .

يذكر أن الشهيد علقم قد نفذ مساء الجمعة الماضية عملية إطلاق نار في "القدس المحتلة" أدت لمقتل 7 مستوطنين وعدد من الإصابات .