بالفيديو الاحتلال يحاصر منزلاً بجبل المكبر تمهيداً لهدمه ويهدم سوراً لأحد المنازل في سلوان بالقدس

اقتحمت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الاثنين 30/1/2023 ، حي الجعابيص ببلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة .

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال وبأعداد كبيرة حاصرت منزل المقدسي أكرم بشير في حي الجعابيص ببلدة جبل المكبر تمهيداً لهدمه .

ومن جهة أخرى، وأفاد مراسلنا ان آليات الاحتلال تهدم في هذه الاثناء سوراً تعود ملكيته للمقدسي كريم أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

بدأت حكومة الاحتلال "الاسرائيلية" أمس الأحد 29/1/2023 تنفيذ أوامر ما يسمى بوزير الأمن القومي بن غفير بهدم 14 منزلاً شرق القدس المحتلة .

وقال بن غفير : "بدأنا بهدم المنازل الغير مرخصة في شرقي القدس ، موضحاً ان هذا الأمر سيستغرق عدة أسابيع" .

ويشار الى ان قوات الاحتلال قررت هدم كافة منازل الغير مرخصة في الضفة والقدس بحجة عدم الترخيص .