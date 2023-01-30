طقس فلسطين.. انخفاض على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الاثنين 30 يناير 2023، أن يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع في ساعات الظهيرة والمساء سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.