سعر الذهب اليوم في الأردن الاثنين 30-1-2023 عيار 21 و18

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 30-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وفي ظل عمليات البحث الالكترونية المستمرة على نطاق واسع مع جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بخصوص التعرف على أسعار الذهب في الأردن حرص فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري في وضع الجديد أي من هذه الأسعار خلال تعاملات اليوم بالأسواق .

ويقوم الفريق يوميا في نشر هذه الأسعار يوميا في مقالات عدة وبعدها يتم نشرها عبر حساباتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتمكن جميع المتابعين أينما كانوا من التعرف عليها وبكل سهولة ، والان يمكن للجميع التعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم عند استكمال قراءة المقالة حتى النهاية .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 30-1-2023

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، عيار 24 عند مستوى ، 43.98 دينار، 62.01 دولار

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين عيار 22 عند مستوى، 40.32 دينار، 56.84 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، عيار 21 عند مستوى 38.49 دينار ، 54.26 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، عيار 18 عند مستوى 32.99 دينار ، 46.51 دولار،

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، عيار 14 عند مستوى 25.66 دينار، 36.17 دولار .

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين ، عيار 12 عند مستوى21.99 دينار، 31.00 دولار .

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 43.98 دينار $62.01

سعر الذهب عيار 22 40.32 دينار $56.84

اسعار الذهب عيار 21 38.49 دينار $54.26

اسعار الذهب عيار 18 32.99 دينار $46.51

سعر الذهب عيار 14 25.66 دينار $36.17

سعر الذهب عيار 12 21.99 دينار $31.00

اسعار أوقية الذهب 1,368 دينار $1,929

اسعار جنيه الذهب 307.89 دينار $434.08

اسعار كيلو الذهب 43,984 دينار $62,010



سعر الذهب في الاردن اليوم للبيع والشراء

سعر اليوم في الأردن اليوم 18

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

27 يناير 43.97 38.48 32.98 25.65 21.99

26 يناير 44.04 38.54 33.03 25.69 22.02

25 يناير 44.41 38.86 33.31 25.91 22.21

24 يناير 44.20 38.68 33.15 25.78 22.10

23 يناير 44.05 38.55 33.04 25.70 22.03

22 يناير 43.96 38.46 32.97 25.64 21.98

21 يناير 43.96 38.46 32.97 25.64 21.98

20 يناير 43.98 38.49 32.99 25.66 21.99

19 يناير 44.12 38.60 33.09 25.74 22.06

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 30-1-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى وبكل صدق ان تكون قد نالت اعجابكم .