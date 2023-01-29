أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 30-1-2023

تلاقي أسعار بيع الذهب اهتماماً كبيراً من قبل المتابعين الذين يبحثون عن معرفة كل ما يطرأ على أسعار بيع الذهب والمعادن الثمينة في الأسواق بمصر.

ونحرص في فريق موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الذهب في مصر، مقابل الجنيه المصري.

ويُشار إلى أن أسعار الذهب العالمية في انتظار العديد من القرارات، وفي حال رفع سعر الفائدة فإن أسعار الذهب ستشتعل وسترتفع لتحقق مكاسب كبيرة.

وجاءت أسعار بيع الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 30-1-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 2.011

سعر عيار الذهب 22: 1.844

سعر عيار الذهب 21: 1.760

سعر عيار الذهب 18: 1.509

سعر عيار الذهب 14: 1.173

سعر عيار الذهب 12: 1.006

سعر الأونصة: 1926

سعر الجنيه الذهب: 14.080