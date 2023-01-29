يستحوذ أسعار الذهب في سوريا على اهتمام شريحة كبيرة من الناس والمتابعين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن أسعار الذهب، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب والتغيرات التي تطرأ عليها في سوريا.

وجاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين، 30-1-2023، كما هو موضح في القائمة التالية:

سعر الأونصة الذهب: 1928.01 دولار

سعر الذهب عيار 14 للشراء: 264.000

للمبيع: 267.000

سعر الذهب عيار 18 للشراء: 313.000

للمبيع: 316.000

سعر الذهب عيار 21 للشراء: 366.000

للمبيع: 370.000

سعر الذهب عيار 22 للشراء: 383.000

للمبيع: 383.000

عيارة الذهب 24 للشراء: 416.000

للمبيع: 421.000



