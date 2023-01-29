خـــلاف في "الكابينت" حــول فرض عقوبات على غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، أنه خلاف في ما يسمى بـ"المجلس الوزاري المصغر" "الكابينت".

وقالت القناة 14 العبرية: "اندلع خلاف في جلسة "الكابينت"، حيث طالب الوزيران سموتريتش وبن غفير بفرض عقوبات على غزة، ولكن رفض رئيس الوزراء نتنياهو".

وكان قد انعقد ما يسمى بالمجلس الأمني المصغر "الكابينت" مساء أمس، السبت لاتخاذ تدابير وإجراءت أمنية في مواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية.

وأسفرت الخميس عملية نفذها المقاوم البطل خيري علقم عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة 10 آخرين بعضهم بجراح خطيرة، فيما وقعت أمس السبت عملية في سلوان أسفرت عن إصابتين خطرتين.