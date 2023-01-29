عبد اللهيان: نفتخر بالمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطني سيحقق النصر ويحرر كامل فلسطين

أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، مساء اليوم الأحد، تضامن إيران الكامل مع الشعب الفلسطيني وأهالي شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بمخيم جنين، مستنكرًا قيام الاحتلال منذ مطلع هذا العام الميلادي بقتل أكثر من 20 شهيدًا حتى هذه اللحظة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مساء اليوم الأحد، من وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على اعتزازه بالمقاومة الفلسطينية التي لم تتوان في الرد على هذه المجازر وهذا العدوان الواسع، مؤكدًا موقف الجمهورية الإسلامية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ونقل تحيات القيادة الإيرانية لأهالي الشهداء ولعموم شعب فلسطين.

كما أكد قناعته وإيمانه أن الشعب الفلسطيني سوف يحقق النصر ويحرر القدس والأقصى وكامل أرض فلسطين التاريخية.

وخلال الاتصال، وجه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الليهان دعوة رسمية لهنية لزيارة الجمهورية الإسلامية في الوقت الذي يراه مناسبًا.

من ناحيته، عبر رئيس المكتب السياسي لحماس عن تقديره للاتصال وللموقف الذي عبر عنه عبد اللهيان، وأشاد بمبادرة الجمهورية الإسلامية بهذا الاتصال تأكيدًا لموقفها الثابت والأصيل تجاه فلسطين وتؤكد تموضعها الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال هنية: "إن الحكومة الصهيونية الجديدة هي الأسوأ وتكشف عن أجندتها الواضحة في استهداف القدس والمسجد الأقصى وتوسيع وبناء المستوطنات وضم الأراضي، فضلًا عن سياساتها العدوانية ومحاولات التنكيل بالأسرى ظنًا أنها قادرة على كسر إرادة شعب فلسطين، غير أنه وكما فشلت كل الحكومات السابقة في تطويع وكسر إرادة شعبنا فلن تنجح هذه الحكومة في تحقيق أهدافها العدوانية."

وأضاف هنية:" التمسك بالمقاومة واستمرارها خيارًا استراتيجيًا حتى تحرير فلسطين،" معبرًا عن تقديره لدور الجمهورية الإسلامية في دعم مقاومة شعب فلسطين وصموده، ورحب بدعوة الحكومة الإيرانية له لزيارة الجمهورية الإسلامية ونقل تحياته للقيادة الإيرانية كافة.

وشدد على إدانة أي عدوان غاشم تتعرض له الجمهورية الإسلامية كما حصل الليلة الماضية بالمسيرات،" مؤكدًا ثقته في قدرة الجمهورية الإسلامية في إيران على إحباط كيد واعتداءات الأعداء.