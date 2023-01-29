اتحاد الشجاعية يصدر قرارات هامة ويوضح تفاصيل ما جرى من اعتداء في ملعب رفح

أصدر نادي اتحاد الشجاعية لكرة القدم، مساء اليوم الأحد 29-1-2023، جملة من القرارات وتوضيحاً لتفاصيل ما حدث من اعتداء في ملعب رفح.

جاء ذلك في أعقاب المبارة التي جرت بين فريقي الشجاعية ورفح عصر اليوم الأحد على ملعب رفح البلدي.

وأعلن اتحاد الشجاعية في بيان له وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عن جملة من القرارت، وأهمها حل رابطة جماهير نادي اتحاد الشجاعية.

كما أعلن اتحاد الشجاعية أن مجلس إدارة النادي قدم استقالته للمرجعيات الرياضية.

ويأتي ذلك في أعقاب الاعتداء الذي تعرض له أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية وخاصة أمين سر النادي والجماهير وتكسير زجاج الباصات والسيارات خلال وبعد مباراة النادي مع شباب رفح

كما أكد الاتحاد على أن تعليق النشاط الرياضي في نادي اتحاد الشجاعية سيكون محل نقاش في أروقة النادي خلال الساعات القادمة بما فيها إمكانية الانسحاب من الدوري.

وحمل النادي اتحاد كرة القدم في قطاع غزة كامل المسؤولية حول ما جرى من اعتداء في ملعب رفح كونه الجهة المنظمة ويطالب الفريق جبريل الرجوب بصفته رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتسببين في ما جرى وخاصة التدخلات قبل المباراة من تغيير الحكم والهتافات المسيئة خلال المباراة وغيرها من التفاصيل التي سنعلن عنها لاحقا.

وتمنى نادي اتحاد الشجاعية الشفاء العاجل لأمين سر النادي الأستاذ خالد ابو العطا وجماهير النادي التي تعرضت لهذا الاعتداء المشين.

وإليكم نص البيان:



صادر عن نادي اتحاد الشجاعية حول ما جرى من اعتداء في ملعب رفح

بعد الاعتداء الذي تعرض له أعضاء مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية وخاصة أمين سر النادي والجماهير وتكسير زجاج الباصات والسيارات خلال وبعد مباراة النادي مع شباب رفح والتي جرت عصر اليوم الأحد على ملعب رفح البلدي، فإن النادي يعلن ما يلي:

- حل رابطة جماهير نادي اتحاد الشجاعية.

- تعليق النشاط الرياضي في نادي اتحاد الشجاعية سيكون محل نقاش في أروقة النادي خلال الساعات القادمة بما فيها إمكانية الانسحاب من الدوري

- يحمل النادي اتحاد كرة القدم في قطاع غزة كامل المسؤولية حول ما جرى من اعتداء في ملعب رفح كونه الجهة المنظمة ويطالب الفريق جبريل الرجوب بصفته رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتسببين في ما جرى وخاصة التدخلات قبل المباراة من تغيير الحكم والهتافات المسيئة خلال المباراة وغيرها من التفاصيل التي سنعلن عنها لاحقا.

- يتمنى نادي اتحاد الشجاعية الشفاء العاجل لأمين سر النادي الأستاذ خالد ابو العطا وجماهير النادي التي تعرضت لهذا الاعتداء المشين.

- يعلن مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية تقديم استقالته للمرجعيات الرياضية.

نادي اتحاد الشجاعية

29-1-2023