قوات الاحتلال تعتقل ستة مواطنين وتصيب مسنّة في قرية عرانة شمال جنين

فلسطين اليوم-جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ستة مواطنين من قرية عرانة شمال شرق جنين، وأصابت مسنة بشظايا قنبلة صوتية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، اعتقلت ستة مواطنين وهم: الأشقاء الثلاثة محمد راجح خالدي (22 عاما)، ولؤي (27 عاما)، وقصي(24 عاما)، والشقيقان محمد حسن رشيد خالدي (22عاما) وشادي (19 عاما)، ومازن واصف صدقي حنانة (16 عاما)، وتم نقلهم إلى جهة غير معروفة.

وقدّرت المصادر القوة المقتحمة بعشرات الآليات، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت تجاه المنازل، وأشاعت حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين.

وذكر المواطن محمد الخالدي أن قوات الاحتلال اقتحمت منزله، وقامت بتفجير أبواب المنزل، ما أدى إلى إصابة والدته المسنة فاطمة سعيد الخالدي (85 عاما) بشظايا، وتم نقلها إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وأضاف أن جنود الاحتلال سرقوا مبلغا ماليا قيمته 9800 شيقل و600 دولار، واعتقلوا ابنه محمد.

وتابع الخالدي أن جنود الاحتلال قاموا بتقييده مع أفراد أسرته وتعصيب عينيه، بعد أن أخرجوهم إلى العراء من الساعة الثالثة وحتى الساعة السادسة فجرا.