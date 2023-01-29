اعتقال 8 شبان بمواجهات مع الاحتلال ببلدة بيت حنينا بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه اندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، حيث اعتقل الاحتلال عدد من الشبان من البلدة.

وقالت هيئة الأسرى: "إن سلطات الاحتلال اعتقلت ثمانية شبان من منطقة بيت حنينا بالقدس وهم قيد المتابعة من قبل محامي الهيئه في القدس والمعتقلين هم: مالك الجمل، ايمن دويك، حربي شويكي، محمد شويكي، ابراهيم ابو صبيح، عمر ياسين، محمد مسوده".

وفي وقت سابق قامت قوات الاحتلال بالاعتداء على شاب بعد اعتقال شقيقه في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وأوضحت المصادر، أنه احتجزت قوات الاحتلال عدد من الشبان في بلدة بيت حنينا، وأوقفت مركبتهم وقامت بتفتيشها في بلدة بيت حنينا بالقدس.

وشهدت بلدة حنينا في أعقاب ذلك استنفاراً لقوات الاحتلال تزامناً مع استمرار المواجهات في البلدة.