نتـــائج تاريخية صــــادمة في الدوري الإيطالي..!

شهدت مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي نتائج وصادمة لعدد من كبار أندية المسابقة.

وكانت تواصلت اليوم الأحد منافسات الجولة رقم 20 من الدوري الإيطالي، والتي شهدت تعرض ميلان، حامل اللقب، ويوفنتوس البطل التاريخي لهزيمتين مدويتين.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية، أنه مني ميلان بهزيمة ثقيلة بنتيجة 2-5 أمام ساسولو المتعثر في الدوري الإيطالي، ليتعرض لخسارته الرابعة في خمس مباريات ويزداد الضغط على المدرب ستيفانو بيولي.

وفي أعقاب ذلك، ساد التوتر أجواء المباراة وسط غضب من لاعبي ميلان وظهرت البطاقة الصفراء 11 مرة منها سبع بطاقات لصاحب الأرض.

وبهذه النتيجة بات حامل اللقب يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 38 نقطة، ومتقدما بنقطة واحدة على لاتسيو وروما.

وجاء فريق ساسولو بالمركز الـ16 بواقع 20 نقطة، حيث سجل الهدف الأول على عكس سير اللعب بعد مرور 19 دقيقة عندما أرسل دومينيكو بيراردي كرة عرضية حولها جريجوري ديفريل إلى داخل الشباك.

وأضاف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني بعد دقيقتين بتسديدة منخفضة قوية داخل الشباك، لكن أوليفييه جيرو قلص الفارق لميلان في الدقيقة 24 بعد ركلة ركنية نفذها ديفيد كالابريا، لكن بيراردي أعاد فارق الهدفين لساسولو.

وحصل أنتي ريبيتش على فرصة لتسجيل هدف لميلان في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن أندريا كونسيلي حارس ساسولو أنقذ الفرصة.

واستمرت معاناة ميلان في الشوط الثاني، عندما نفذ أرمون لورينت لاعب ساسولو ركلة جزاء بنجاح بعد الاستراحة بدقيقتين ثم سجل ماتيوس هنريكي الهدف الخامس قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

سجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني لميلان بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ميلان بالدوري الإيطالي التي يستقبل فيها 4 أهداف أو أكثر في مباراتين متتاليتين بالمسابقة عقب خسارته برباعية ضد لاتسيو في الجولة الماضية.

فضلا عن ذلك، تلقى ميلان 5 أهداف على الأقل في مباراة على أرضه في الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 6 أبريل/ نيسان 1997، حين خسر 1-6 ضد يوفنتوس.

وخسر ميلان 3 مباريات متتالية في كل المسابقات، وذلك لأول مرة منذ سبتمبر/ أيلول 2019.





مباراة يوفنتوس ومونزا

وفي سياق متصل، تلقت آمال يوفنتوس في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضربة أخرى بعد خسارته 0-2 أمام ضيفه مونزا.

ويحتل يوفنتوس بهذه الخسارة الصادمة المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك برصيد 23 نقطة متأخرا بمركزين عن مونزا.

ولم يستطع فريق المدرب ماسيميليانو أليجري التعافي منذ خصم 15 نقطة من رصيده بسبب تحقيقات في عقود انتقالات الفريق.

ويتأخر يوفنتوس بفارق 15 نقطة عن ميلان الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا .

وانتزع مونزا التقدم في الدقيقة 18 عندما أرسل خوسيه ماتشين تمريرة إلى باتريك سيوريا الذي سدد كرة قوية في المرمى.

وعزز داني موتا من تفوق الفريق الضيف قبل ست دقائق من الاستراحة إذ استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ الحارس فويتشيخ شتينسني ووضع الكرة في المرمى الخالي.

وكرر مونزا فوزه على يوفنتوس، بعدما انتصر عليه في مباراة الفريقين بالدور الأول من الدوري الإيطالي هذا الموسم بهدف دون رد.

جدير ذكره أنه بات مونزا هو ثاني فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يستطيع خلال أول موسم له بالمسابقة أن يحقق الفوز بأول مباراتين أمام يوفنتوس بعد إنتر ميلان في عام 1930.