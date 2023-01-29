من هي والدة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز وزوجته وابناءه ، وأعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الاحد الموافق 29-1-2023 عن وفاة هذا الأمير فيما انهالت عمليات البحث الالكترونية بعدها على الفور من قبل المواطنين دهل المملكة وخارجها من أجل التعرف على هذه الإجابة وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي اجبنا فيها عن هذا التساؤل بالإضافة إلى تفاصيل وفاته وموعد دفنه كما وارفقنا لكم بعض من التغريدات في الأسفل في الدعاء له بالرحمة مع الصور ومقطع فيديو يوضح ذلك ونطلب من كل زائر لموقعنا في قراءة كامل السطور بكامل حذافيرها التي جاءت تفاصيلها على النحو التالي :

تفاصيل سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وعن الإجابة عن تفاصيل سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز فقد توفى اليوم في احدى المشافي في العاصمة الرياض عن عمر ناهز الـ 84 عاما نتيجة تدهور صحته ، حيث تعرض في الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية ألزمته سرير المرض لأسابيع .

ونشير إلى أن بعض من المواطنين السعوديين يبحثون عن موعد جنازة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز حيث ستجدونه في السطور الآتية :

موعد دفن الأمير عبدالإله بن سعود

وعبر بيان رسمي ، أعلن الديوان الملكي السعودي ، مساء اليوم عن موعد دفن الأمير حيث سيصلى عليه غدًا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض ، ومن المتوقع ان يحضر مراسم جنازته ملوك وشخصيات سعودية وعربية رفيعة .

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود

نايف بن ممدوح علق : إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته ".

حساب تاريخ آل سعود علق: "إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل الى رحمه الله تعالى الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ".

حساب دهش الدهش علق: "اتقدم بالعزاء للأسرة المالكة واخص ابناء الملك سعود بن عبدالعزيز في وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز والتعزية موصولة لأشقائه الأمراء: الأمير منصور والأمير تركي والأمير الوليد كما نقدم خالص العزاء لسمو سيدي #امير_القصيم حفظه الله ونسأل الله ان يسكنه الجنة ولجميع المسلمين ".

صالح الزيد علق على وفاة الأمير عبدالإله بن سعود : " غفر الله له ورحمه واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأحر التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ".

الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

الأبن السادس عشر من أبناء الملك سعود



حياته السياسية:

- النائب الثاني لرئيس مكتبة الملك سعود

- سفير المملكة العربية السعودية لدى السويد

- نائب رئيس نادي الهلال

- مساعد وزير الداخلية للشؤون البلدية

- مدير فرع وزارة الداخلية في الجوف pic.twitter.com/ARoZgnj2aM — نجد سلمان (@ngd199) January 29, 2023

أشقاء الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

أولا: لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

ثانيا: صيتة بنت عبد العزيز آل سعود.

ثالثا: البندري بنت عبد العزيز آل سعود.

رابعا: الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود.

خامسا: بن عبد العزيز آل سعود.

سادسا: متعب بن عبد العزيز آل سعود.

سابعا: فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ثامنا: محمد بن عبد العزيز آل سعود.

تاسعا: تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود.

عاشرا: خالد بن عبد العزيز آل سعود.

الحادي عشرة : فيصل بن عبد

توفي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز رحمه الله وجعل الجنة مئواه. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/3mq3pUY6g5 — شقران ——— (@YSSDQ) January 29, 2023

من هو الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا الأمير وهو من مواليد (1358هـ-1939م) وهو الابن التاسع والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

والدة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

ولقد وضعنا لكم اسم والدة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز وهي الأميرة هيا بنت سعد بن عبد المحسن السديري.

زوجة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

وتعد الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد السديري التي توفت قبل سنوات زوجة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز ولقد انجب منها الأمير عبد العزيز، والأميرة مشاعل .

كما وتزوجت الأمير المتوفى ، الأميرة الدكتورة سلوى بنت أحمد الأحمد وانجب منها الأمير عبد المجيد، الأميرة فهدة والأميرة نورة .