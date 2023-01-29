فيديو- من هم أشقاء الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز - سبب الوفاة

من هم أشقاء الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز وسبب الوفاة وموعد الدفن والجنازة ، ويبحث الالاف من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عبر جوجل الشهير عن سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بعد اعلان الديوان الملكي اليوم الاحد 29-1-2023 عن رحيله وانتقاله إلى جوار ربه فيما عم الحزن على الأسرة المالكة وأخرين فيما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر تغريدات تترحم على روحه ويدعو الله عزوجل بأن يتغمده بواسع رحمته وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل كاملة في السطور التالية :

تفاصيل سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وعن الإجابة عن تفاصيل سبب وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز فقد توفى اليوم عن عمر يناهز (84 عاما) في أحدى المشافي في العاصمة الرياض نتيجة تدهور صحته ، حيث تعرض في الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية ألزمته سرير المرض لأسابيع .

ونشير إلى أن بعض من المواطنين السعوديين يبحثون عن موعد جنازة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز حيث ستجدونه في السطور الآتية :

موعد دفن الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وعبر بيان رسمي ، أعلن الديوان الملكي السعودي ، مساء اليوم عن موعد دفن الأمير حيث سيصلى عليه غدًا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض ، ومن المتوقع ان يحضر مراسم جنازته ملوك وشخصيات سعودية وعربية رفيعة .

طبيعة مرض الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز

نايف بن ممدوح علق : إنا لله وإنا إليه راجعون ، رحم الله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته ".

حساب تاريخ آل سعود علق: "إنا لله وإنا إليه راجعون... انتقل الى رحمه الله تعالى الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة لذويه، ونسأل المولى تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته ".

"الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز ، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله يوم غد الإثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض…تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته،إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/DmgAg5Vm00 — خالد فهد الحسين (@khalidfahad77) January 29, 2023

حساب دهش الدهش علق: "اتقدم بالعزاء للأسرة المالكة واخص ابناء الملك سعود بن عبدالعزيز في وفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز والتعزية موصولة لأشقائه الأمراء: الأمير منصور والأمير تركي والأمير الوليد كما نقدم خالص العزاء لسمو سيدي #امير_القصيم حفظه الله ونسأل الله ان يسكنه الجنة ولجميع المسلمين ".

صالح الزيد علق على وفاة الأمير السعودي عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز : " غفر الله له ورحمه واسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأحر التعازي لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه ".

أشقاء الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

أولا: لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

ثانيا: صيتة بنت عبد العزيز آل سعود.

ثالثا: البندري بنت عبد العزيز آل سعود.

رابعا: الجوهرة بنت عبد العزيز آل سعود.

خامسا: بن عبد العزيز آل سعود.

سادسا: متعب بن عبد العزيز آل سعود.

سابعا: فهد بن عبد العزيز آل سعود.

ثامنا: محمد بن عبد العزيز آل سعود.

تاسعا: تركي الأول بن عبد العزيز آل سعود.

عاشرا: خالد بن عبد العزيز آل سعود.

الحادية عشرة :فيصل بن عبد

من هو الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول من هم أشقاء الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا الأمير وهو من مواليد (1358هـ-1939م) وهو الابن التاسع والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور.

والدة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز

ولقد وضعنا لكم اسم والدة الأمير عبد الإله بن عبد العزيز وهي الأميرة هيا بنت سعد بن عبد المحسن السديري.