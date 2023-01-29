بالفيديو اصابة خطيرة لشاب بمواجهات عنيفة مع الاحتلال في جبل المكبر بالقدس

أصيب شاب بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد 29-1-2023، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس حيث أصيب شاب بالرصاص الحي بصورة خطيرة.

وأشارت المصادر المقدسية، إلى أنه وقع اشتباك مسلح بين مقاومين قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقامت قوات الاحتلال باعتقال مصاباً بالرصاص الحي من بلدة جبل المكبر بالقدس وأحالته للتحقيق.

وفي الإطار، وقعت عدة إصابات بالاختناق بعد استهداف قوات الاحتلال لأهالي بلدة جبل المكبر بالغاز المسيل للدموع.

وقامت قوات الاحتلال المتواجدة في جبل المكبر بعرقلة وصول طواقم الإسعاف للمنطقة لإخلاء المصابين نتيجة المواجهات.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر لقمع مسيرة انطلقت لدعم عائلة مطر التي هدمت جرافات الاحتلال منزلها ظهر اليوم.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة شرسة على عدد من أحياء القدس منذ يومين في أعقاب عمليتي القدس واسفرتا عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة حوالي 12 آخرين عدد منهم بجراح خطيرة جداً.