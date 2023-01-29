بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر أون سبورت

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:57 م
29 يناير 2023
بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر أون سبورت
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بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر  أون سبورت، عند الساعة السابعة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، يلتقي الزمالك المصري غريمه في الدوري المصري الممتاز 2022/2023، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري محدود من قبل الفريقين نظراً لقرار اتحاد الكرة المصري، وعينه على تحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات بعد منذ بداية العام الحالي 2023 حيث تعرض لثلاث خسائر وخرج من بطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

ومباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري ستكون مقامه على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وستكون معروضة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية 1 بتعليق المصري مؤمن حسن، ولكن المباراة وكعادتها تقيم قناة أون تايم سبورت استديو تحليلي لمناقشة التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر وكذلك الاحداث والنتيجة المتوقعة لكلا الفريقين، فضلاً عن التحليل بين الشوطين وكذلك نهاية مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري مباشر.

ماتش الزمالك اليوم

ومباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري من المتوقع أن يخوضه مدرب الزمالك الجديد أسامة نبيه، في حراسة المرمي : محمد عواد.

 الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار

الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو

الهجوم: سيف الجزيرى

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ماتش الزمالك وفيوتشر

وكما أوضحنا لكم في مقالنا الذي جاء تحت عنوان بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر  أون سبورت،  أن مباراة الزمالك وفيوتشر ستكون معروضة عبر قناة أون تايم سبورت المصري وبتعليق مؤمن حسن، لهذا سنرفق لكم متابعين الكرام وعشاق الزمالك المصري، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر وقد جاء تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر مباشر

مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت

  • القمر التردد FEC/SR الجودة
  • سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD
  • سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

موعد مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

ولمشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر سنضع لكم متابعين الكرام رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز امام فيوتشر عبر موقع يلا شوت الموقع الرياضي المتخصص في عرض المباريات على مدار الساعة وبجودة عالية ودقة ممتازة ولمشاهدة البث المباشر لماتش الزمالك وفيوتشر في الدوري بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر  أون سبورت هنــــــــا

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