بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر أون سبورت، عند الساعة السابعة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، يلتقي الزمالك المصري غريمه في الدوري المصري الممتاز 2022/2023، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري محدود من قبل الفريقين نظراً لقرار اتحاد الكرة المصري، وعينه على تحقيق الانتصار والفوز بالثلاث نقاط والعودة لمسيرة الانتصارات بعد منذ بداية العام الحالي 2023 حيث تعرض لثلاث خسائر وخرج من بطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

ومباراة الزمالك أمام فيوتشر في الدوري ستكون مقامه على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وستكون معروضة عبر قناة أون تايم سبورت المصرية 1 بتعليق المصري مؤمن حسن، ولكن المباراة وكعادتها تقيم قناة أون تايم سبورت استديو تحليلي لمناقشة التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وفيوتشر وكذلك الاحداث والنتيجة المتوقعة لكلا الفريقين، فضلاً عن التحليل بين الشوطين وكذلك نهاية مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري مباشر.

مباراة اليوم 🏹



⚽️ الزمالك 🆚 فيوتشر

🏆 الدوري الممتاز - الجولة الـ 16

🗓️ 29 يناير 2023

🕓 7:00 مساءً

🏟️ ستاد القاهرة الدولي #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/gpFqZ31PyK — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 28, 2023

ماتش الزمالك اليوم

ومباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري من المتوقع أن يخوضه مدرب الزمالك الجديد أسامة نبيه، في حراسة المرمي : محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – سيد عبد الله نيمار

الوسط: نبيل دونجا – إمام عاشور – مصطفى شلبى – أحمد زيزو

الهجوم: سيف الجزيرى

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ماتش الزمالك وفيوتشر

وكما أوضحنا لكم في مقالنا الذي جاء تحت عنوان بث مباشر ماتش الزمالك وفيوتشر أون سبورت، أن مباراة الزمالك وفيوتشر ستكون معروضة عبر قناة أون تايم سبورت المصري وبتعليق مؤمن حسن، لهذا سنرفق لكم متابعين الكرام وعشاق الزمالك المصري، تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر وقد جاء تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك وفيوتشر مباشر

مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر التردد FEC/SR الجودة

سات 12303 (H) 27500 – 5/6 SD-HD

سات 10796 (V) 27500 – 5/6 SD-HD

إليكم أحداث اليوم على قنوات أون تايم سبورتس..#ONTime_Sports pic.twitter.com/w5M1kpOoSP — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 29, 2023

موعد مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

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