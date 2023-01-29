الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الأحد29/1/2023م، عن موعد صرف الدفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023م.

وفي تصريح صحفي، بين عثمان أن الاتحاد الأوروبي يساهم بنصف مخصصات الشؤون الاجتماعية، أما النصف الآخر فتساهم به السلطة الفلسطينية، متوقعاً أن يتم صرف الدفعة الجديدة للعام 2023 من مخصصات الشؤون الاجتماعية نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر فبراير 2023 على أقل تقدير.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، مشدداً على أن السلطة هي الجهة المخولة بالإعلان عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

يشار إلى أن قرابة 78 ألف أسرة من قطاع غزة و33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة مدرجة على برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون"، حيث تبدأ الدفعات من 750 شيكلاً، وحتى 1800 شيكل للأسرة الواحدة.