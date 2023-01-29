بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الكاس يلا شوت

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ومشاهدة مباراة ليفربول و برايتون بث مباشر في كأس الاتحاد الانجليزي اليوم الأحد 29/1/2023م، ستكون مذاعة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق "رؤوف خليف" وبقيادة الحكم الدولي :" مايكل أوليفير و مساعد حكم: ستيوارت بارت و مساعد حكم: سيمون بينيت و حكم رابع: كريج باوسون، فيما سيكون حكم الفار في بث مباشر مباراة ليفربول و برايتون بث مباشر، الحكم " حكم فار: ستيوارت أتويل و مساعد فار: ماثيو ويلكس".

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وبث مباشر ليفربول و برايتون ستكون معروضة على شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية صاحبة الحقوق في مباريات الدوري الإنجليزي على مدار أعوام، خاصة وأن شبكة بي ان سبورت تمتلك الإمكانيات العالية والمتطور في عرض المباريات ومنها مباراة بث مباشر ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الانجليزي عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق رؤوف خليف.

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تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن صعوبة المنافسة في إنجلترا خلال الموسم الجاري، وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية: "أعتقد أنني تحدثت عما قاله بيب جوارديولا بشأن صعوبة المنافسة هنا، إنها سبب توقيعي لعقد جديد كي أكون صادقًا بنسبة 100%".

وأضاف: "كنت أعلم أن المنافسة ستكون صعبة بالتأكيد، وكان الوضع كذلك في العام الماضي، لقد كان الموسم أطول كثيرًا مما كنا نتوقع.. من كان يتوقع أن نذهب إلى 3 نهائيات؟".



وزاد: "نحن إيجابيون ومتفائلون، لكن لا يمكنك توقع الوصول إلى كل النهائيات، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تبدأ فترة الإعداد.. كنت أعلم أن الوضع سيكون صعبًا.. هذا واضح، لكن إذا كان لدينا عدد أقل من الإصابات يمكننا أن نتفق جميعًا على أن الفريق ربما كان سيحصد 4 أو 5 نقاط إضافية".



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ووضمن مقالنابث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون في الكاس يلا شوت-بث مباشر مباراة ليفربول وبرايتون ، ليفربول وبرايتون بث مباشر، فقد قرر مدرب ليفربول الدخول في مباراته أمام برايتون مباشر في التشكيل التالي: فقد جاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون :" في حراسة المرمى: أليسون بيكر، أما خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، أما خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، إليوت، أما خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، نونيز.

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وواصل مدرب ليفربول حديثه قائلاً: "زادت الإصابات من صعوبة الأمر وحولت الموسم العادي إلى سيئ حتى الآن. هذا هو الفارق، لذا إذا خسرت 3 لاعبين مؤثرين وحاسمين (لويس دياز وديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو)، ولا يمكنك استبدالهم، فإن الوضع يكون صعبا".



وأكمل: "ليس لدينا وقت للتدريب، لذلك إذا حدث شيء ما خلال الموسم، فلديك 3 أيام قبل المباراة التالية، ولا يتعلق الأمر بإعادة اختراع كرة القدم في حصة تدريبية ونصف. الأمر كذلك بالضبط".



وأردف: "لقد قلت ذلك من قبل، لم أصبح مدربًا سيئًا بين عشية وضحاها. أنا لست جيدًا كما قد يعتقد البعض، لكنني لست سيئًا كما يقول آخرون. تخيل أنك تتحدث مع مدرب آخر هنا. تخيل أننا فزنا بالكؤوس الأربعة (الموسم الماضي)، ثم أنا حصلت على إجازة".



وختم: "كنتم سترون وجهًا مختلفًا هنا في المؤتمر الصحفي، وسيحاولون شرح المشاكل، ولن يستمعوا لأحد. يمكنهم أن يقولوا إن العام الماضي كان رائعًا، لكن الوضع الآن ليس رائعًا".

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