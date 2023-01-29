"الأهلى المصري" يعلن التعاقد مع الجزائرى أحمد قندوسى

أعلن نادي الأهلي المصري، أمس السبت28/1/2023م، تعاقده مع الجزائري أحمد قندوسي لاعب وسط فريق وفاق سطيف الجزائري.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي :" إن عقد الجزائري أحمد قندوسي مع الأهلي ممتد لمدة أربع سنوات ونصف السنة مقابل مليون و200 ألف دولار"، مؤكداً إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، مع نادي وفاق سطيف في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي على فيسبوك: "صفقة جديدة.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد أحمد قندوسي".

بدوره، أعرب لاعب الأهلي المصري الجديد أحمد قندوسي عن سعادته بالانضمام للنادي والإعلان الرسمي عن التعاقد معه لمدة 4 سنوات ونصف السنة، قادمًا من صفوف وفاق سطيف الجزائري.

وأكد قندوسي أن اللعب للأهلي كانت رغبته الأولى، رغم العروض التي وصلته سواء من مصر أو الخارج.

وأضاف:"سعيد بدعم 80 مليون أهلاوي داخل مصر بخلاف الجماهير الداعمة للنادي في كافة أنحاء العالم. أعلم تمامًا حجم وجماهيرية الأهلي، ولطالما تمنيت أن أمثل النادي وأحقق معه كافة أحلامي على الصعيد الكروي".