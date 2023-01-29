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بالفيديو
وداع مبكي من أصدقاء وعائلة الشهيد عمر السعدي
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:43 م
29 يناير 2023
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