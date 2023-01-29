بالفيديو وداع مبكي من أصدقاء وعائلة الشهيد عمر السعدي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:43 م
29 يناير 2023
شهيد جنين.PNG
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات