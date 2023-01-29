هل القهوة تُبقيك مستيقظاً فعلاً أيام الامتحانات ؟

يعتقد الطلاب أن القهوة هي المنقذ الوحيد لهم ان خلال الامتحانات ، حيث ان الطلاب يلجأون للقهوة لإبقائهم لفترات طويلة مستيقظين ، موقع "تايمز أوف إنديا" كشف اهم مخاطر واهمية شرب القهوة .

شرب القهوة بكميات كبيرة

القهوة آمنة للجسم فقط عندما يتم استهلاكها ضمن حدود محدودة، وشرب أكثر من 4 أكواب من القهوة في اليوم غير آمن للجسم , والآثار الجانبية الشائعة الناتجة عن الاستهلاك المفرط للقهوة هي الصداع المستمر وغير المبرر. كما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.

يبدأ بالنشاط وتنهار الطاقة لاحقًا

القهوة تبقيك مستيقظًا طوال اليوم، لكن اندفاع الطاقة الذي توفره هو مجرد أمر مؤقت غالبًا ما يتم سداد الطاقة التي تقترضها أثناء الليل خلال النهار يُعرف أيضًا باسم تحطم الكافيين، ويحدث هذا عند تناول القهوة أثناء وقت النوم أو بإفراط يؤدي إلى التعب وصعوبة التركيز وتقلبات مزاجية متزايدة.

مضار القهوة

القهوة أو الكافيين من أكثر المواد التي يتم تناولها شيوعًا ولهذه الطريقة آثار إيجابية وسلبية فالناس مدمنون على الكافيين لأنهم يريدون التخلص من مشاعرهم النفسية السلبية.

القهوة تزعج جهاز المناعة، ويقلل من قوة تركيزك قد يؤثر هذا بالتالي على قدرة الشخص على القراءة، والوظائف المعرفية ، ويزيد من القلق، والتعب الصباحي.

الكمية المثالية

1-2 كوب في اليوم مع الحليب المضاف يمكن أن يجعل جسمك يستفيد بفوائد القهوة

، ولكن القهوة السوداء أو شرب القهوة للاستيقاظ في وقت متأخر من الليل للدراسة لا ينصح به الخبراء.