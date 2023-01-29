د. أبو طه: مواجهة كيان الاحتلال "قرار وجودي" وإجراءاته ستزيد إصرارنا على المقاومة

أكد الدكتور أنور أبو طه، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 29/1/2023، أن قرار مواجهة "الكيان الصهيوني المؤقت" هو قرار وجودي وقيمي لشعب فلسطين، وليس قراراً لفصيل مهما كَبُر وقائد مهما عَظُم، علم الاحتلال بذلك أم لم يعلم.

وأكد د. أبو طه في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن أية إجراءات جديدة لحكومة العدو ستزيد من إصرار عموم الشعب الفلسطيني ومقاومته على المواجهة، ولن تنفعه مواقف الدول التابعة والداعمة لجرائمه.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تصعد من إجراءاتها التعسفية بحق الفلسطينيين، أعقبت اجتماع الكابينت الصهيوني، حيث هدمت منازل منفذي العمليات، وأخرى لمواطنين في جبل المكبر.