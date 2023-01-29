تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023، جمهور كرة القدم في المملكة العربية السعودية على أتم الجهوزية والاستعداد لمشاهدة مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2023 بين فريقي الاتحاد السعودي والفيحاء، إذ يحتضن استاد الملك فهد الدولي مباراة نهائي السوبر السعودية 2023 بين الفيحاء والاتحاد في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين، الثامنة بتوقيت الرياض، والساعة السابعة بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2023، إذ من المقرر أن تذاع المباراة على قنوات SSC1 SD، و SSC1 HD، Shahid VIP، بينما يعلق على المباراة حماد العنزي.

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم في نهائي السوبر السعودي

تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم في نهائي السوبر السعودي، جمهور فريق الاتحاد السعودي يبحث الآن عن تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم، إذ يأمل جمهور وأنصار فريق الاتحاد الذي يقدم مستويات مميزة هذه الفترة من الظفر بلقب كأس السوبر السعودي 2023، خاصة بعد اقصاء نادي النصر السعودي بثلاثية مقابل هدف على الرغم من تواجد صفقتهم الجديدة كريستيانو رونالدو، حيث إن تشكيلة الاتحاد ضد الفيحاء اليوم، في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أما في خط الدفاع: زكريا هوساوي ،احمد شراحيلي ،احمد حجازي ، مهند الشنقيطي، بينما في خط الوسط: طارق حامد ، عبد الرحمن العبود ، روماينهو ،برونو هنريكي، ايجور كورنادو، أما يقود خط الهجوم: روماريو، عبد الرزاق حمد الله.

🏆 كأس السوبر السعودي

🏁 النهائي

⚽️ #الاتحاد_الفيحاء

🏟 استاد الملك فهد الدولي

🕞 ٨:٠٠ مساءً



بالتوفيق للنمور 💛#WeAreTogether pic.twitter.com/DAR6CVjVQQ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 29, 2023

تشكيلة الفيحاء ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم

تشكيلة الفيحاء ضد الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي اليوم، نادي الفيحاء الذي يحقق نتائج سيئة هذا الموسم، تغلب على نظيره الهلال السعودي وتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي 2023، حيث يأمل جمهور الفيحاء أن يظفر فريقهم باللقب الغائب عن خزائنهم منذ مدة طويلة، ونحن بدورنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نرفق لكم تشكيل الفيحاء المتوقع ضد الاتحاد اليوم، في حراسة المرمى، ستويكوفيتش، وفي خط الدفاع، محمد البقعاوي، سامي الخيبري، بندر ناصر، أما في خط الوسط، سعود زيدان، باولينيو، ريكاردو ريلر، أسامة الخلفة، بينما يقود خط الهجوم، سلطان مندش، أنتوني نواكايمي، فيكتور رويز.

الحمااااس ألف للنهائي 🤩🏆



ومثل ماعودناكم ياجمهور الذهب مسوين سحب لـ5 نمور .. تذكرة لك ولخويك 🎫



فولو وريتويت وفالنا الذهب 🫡#الاتحاد_الفيحاء #موسم_يلو_الرياضي pic.twitter.com/3VNzjh7rLx — Yelo | يلو (@YeloDrive) January 28, 2023

معلق مباراة الفيحاء ضد الاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2023

معلق مباراة الفيحاء ضد الاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2023، ولأن مهمة المعلق الرياضة على المباراة تستقطب الكثير من جمهور كرة القدم، لذا نرفق لكم اسم معلق مباراة الفيحاء ضد الاتحاد نهائي كأس السوبر السعودي 2023، حيث يعلق على المباراة حماد العنزي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، تذاع مباراة نهائي السوبر السعودي 2023 بين الاتحاد والفيحاء اليوم على قنوات اس اس سي السعودية، قنوات SSC، وهي صاحبة الحقوق الوحيدة في نقل مباريات الدوري السعودي الممتاز، تشكيل مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي 2023.