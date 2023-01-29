سبب وتفاصيل إضراب موظفي الأونروا في المدارس غداً

أصدر اتحاد الموظفين العرب بغزة واتحاد رئاسة غزة في وكالة الأونروا، اليوم الأحد 29/1/2023، تفاصيل الإضراب المزمع عقده يوم غدٍ الاثنين، مؤكداً استمراره لانتزاع حقّ الموظفين.

وجاء الإضراب، وفق الاتحاد، بسبب عدم تحقيق مطالب الموظفين والضبابية في الردود والتسويف والتأجيل، مؤكداً على أنّ الإضراب مستمر وطالب الالتزام الكامل بما فيه العاملين على برنامج خلق فرص عمل".

وأعلن الاتحاد أنه سينظم مسيرة كبرى "مسيرة الحقوق"، وذلك "ليسمع العالم أجمع صوت اللاجئين والموظفين المطالبين بحقوقهم"، مشيراً إلى أنّ الحوار مع إدارة الوكالة استمر على مدار يومين، "وما زال متمسكاً بالمطالب التي طُرحت.

وقال الاتحاد:"إنّ المطالب هي الالتزام بنسبة 7.5% يومي وتوظيف كافة الشواغر، حيث بلغت الحاجة في كل الدوائر لأكثر من ألفي وظيفة، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكل شهري واستبدال كلّ متقاعد بموظف دائم."

وأضاف:"أنّ من المطالب أيضًا توظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، حيث لديهم حاجة لأكثر من 700عامل، وتعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%، إضافة لمسح الرواتب وتشكيل لجنة محايدة لدراسة النتائج لمواجهة غلاء المعيشة الفاحش، وإلغاء مقترح 27 حصة لمعلم الإعدادي، وما يتبعه من إلغاء وظائف، مطالبًا بتخفيض حصص معلمي المرحلة الابتدائية. "

وإلى جانب ذلك من مطالب استكمال تطبيق اتفاقية LDC، وتحويل موظفي العقود الجزئية إلى عقود دائمة، إلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات، وأن يكون دوام العيادات 5 أيام في الأسبوع.

ودعا الاتحاد للحوار في الضفة الغربية وإنهاء مشكلة إيقاف رئيس الاتحاد جمال عبد الله.