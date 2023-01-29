تسعيرة الحج 2023 لأهالي قطاع غزة- موعد التسجيل للحج 2023 قطاع غزة، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة عن الموعد الرسمي للتسجيل للحج لعام 2023-1444 هجري، مع الإشارة إلى أن فترة التسجيل ستمتد لأسبوعين فقط، إذ إن الكثيرين الآن يبحثون عن رابط تسجيل للحج 1444- 2023 ميلادي، لكن وفق ما أعلنت وزارة الأوقاف في غزة فإن التسجيل يكون عبر شركات الحج والعمرة المنتشرة في قطاع غزة، وليس عبر رابط تنشره وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فهل أعلنت عن تسعيرة الحج 1444 هـ؟ سنجيب على هذا السؤال خلال افقرات التالية.

شروط الحج 2023-1444 في غزة

تنشر "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شروط الحج 2023-1444 في غزة، وضعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية شروطا لمن يريدون الحج هذا العام من الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ أشار قسم الحج في وزارة الأوقاف، إلى أن شروط التسجيل للحج هذا العام، يبج أن أن يكون المسجل فلسطينيا ويحمل الهوية الفلسطينية أيضا ذات الرقم الوطني وليس الهوية التعريفية التي تخرجها وزارة الداخلية للذين ليس معهم هوايا، وأن يكون الراغب في التسجيل للحج من أهالي قطاع غزة لم يسبق له الحج من قبل، وأن يكون حاصلاً على جواز سفر لكي يسهل سفره إلى مصر والأراضي الحجازية.

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موعد التسجيل للحج عام 2023 في غزة

موعد التسجيل للحج عام 2023 في غزة، بدأ اليوم رسميا التسجيل لموسم الحج عام 2023 ميلادي-1444 هجري، من فلسطينيي قطاع غزة، على أن يستمر لأسبوعين كاملين، لكن هناك شروطا وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للراغبين في التسجيل للحج هذا العالم، من ضمنها أن يدفع 1500 دينار أردني لتثبيت الحجز على أن يتم دفعها لأحد البنوك العاملة في قطاع غزة، كما إن هناك نحو 525 حاجاً من المتبقين من القرعة الأخيرة ولم يتمكنوا الحج العام الماضي بسب شروط انتشار فيروس كورونا المستجد.

تسعيرة الحج 2023 في قطاع غزة والضفة