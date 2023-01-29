نادي الأسير: 60 معتقلاً في صفوف المواطنين على مدار يومين جلهم من القدس وبلداتها

قال نادي الأسير اليوم الأحد 29/1/2023 إن مجموع حالات الاعتقال، والاستدعاءات التي نفّذتها قوات الاحتلال، منذ ليلة الجمعة الماضية، وحتى صباح اليوم، بلغت نحو (60) حالة اعتقال واستدعاء؛ من ضمنها (15) حالة اعتقال سُجلت الليلة الماضية، وصباح اليوم.

ولفت نادي الأسير؛ إلى أنّ أغلب حالات الاعتقال كانت من القدس وبلداتها، موضحًا أن جزءاً من المعتقلين جرى الإفراج عنهم بشروط، فيما جرى تمديد آخرين، وكان من بينهم أفراد من عائلة الشهيد خيري علقم، ومن عائلة الجريح محمود عليوات، وكان من ضمنهم والدة الشهيد علقم، ووالدة الجريح عليوات.

وأكّد نادي الأسير؛ أنّ عمليات تنكيل واعتداءات جرت بحقّ المعتقلين، خلال الاعتقال والتّحقيق.