حركة الجهاد تنعى الشهيد كرم سلمان وتؤكد أن استهدافه بدم بارد استمراراً لجرائم الاحتلال

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الشاب: كرم علي سلمان (18 عاماً)، من قرية قوصين غرب نابلس، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وقالت الحركة إن إعدام الشاب كرم سلمان، بدم بارد هو استمرار لجرائم الاحتلال واستهداف لأبناء شعبنا بغطاء حكومة العدو الفاشية، التي تتحمل المسؤولية كاملة تجاه العدوان المتواصل بحق أرضنا ومقدساتنا.

وعزت عائلة الشهيد الكرام وأهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن هذه الجرائم البشعة، سوف تزيد من صمود أهلنا وعزيمة المقاومين الشجعان التي تجلت في القدس وزلزلت كيان المحتل، ليعلم أن مقاومة شعبنا باقية حتى الحرية والخلاص.



