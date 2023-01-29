بالفيديو الاحتلال يشرع بهدم منزل المواطن راتب شقيرات في جبل المكبر بالقدس

شرعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 29/1/2023، بهدم منزل المواطن راتب شقيرات، في جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل ومنشآت المقدسيين، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيها إياهم بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.