بعضها صادم.. سبب زيادة ظاهرة الموت المفاجئ!!

مع استمرار وتصاعد ظاهرة الموت المفاجئ، يكثر السؤال حول الأسباب التي أدت لزيادة نسبة الموت المفاجئ، حيث تشهد مصر وفاة 1000 حالة كل 3 أيام

وأوضح الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق بمصر، أن ظاهرة الموت المفاجئ زادت بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

وبين، د. شعبان، أن الولايات المتحدة تشهد وفاة 300 ألف حالة بشكل مفاجئ سنويا، بينما في مصر يموت 100 ألف شخص بشكل مفاجئ، أي ما يمثل ثلث حالات الوفاة المفاجئة تقريبا في أمريكا، ما يعني أن مصر تشهد وفاة 1000 حالة كل 3 أيام.

وعزا شعبان السبب وراء ارتفاع عدد المصابين بالسكتة القلبية المفاجئة في مصر إلى زيادة أمراض القلب، حيث أن 25% من المصريين يعانون مرض الضغط، ففي القاهرة الكبرى واحد من كل 3 أشخاص يعانون من مرض ضغط الدم المرتفع، والأزمة أن مرض ضغط الدم هو القاتل الصامت، لأنه ليس لديه أعراض.

وأكد عميد معهد القلب السابق أن زيادة عدد المدخنين، وانتشار التدخين بين الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى انتشار المكملات الغذائية التي يحصل عليها الشباب في صالات الألعاب الرياضية (الجيم) دون إشراف طبي، كلها من العوامل التي تزيد خطر الإصابة بالسكتة القلبية والموت المفاجئ، مضيفاً أن انكسار القلب بسب الأزمات العاطفية التي يتعرض لها الشخص أو بسب ضغوط الحياة من عوامل الخطورة أيضا.