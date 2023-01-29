الهيئة الخيرية تواصل مشروع توزيع كفالات الأيتام في قطاع غزة

وزعت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني، كفالات الأيتام لعدد 153 يتيم من مختلف قطاع غزة، حيث تسلم ذوو الأيتام كفالتهم الموسمية للعام 2022 المقدمة من مؤسسة IHH التركية.

وأوضح مدير الهيئة بغزة د. صالح الكاشف أن الاستمرار في توزيع هذه الكفالة يسهم في التخفيف عن كاهل هذه الفئة في ظل غياب المعيل، وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

من جانبهم، عبر ذوو الأيتام عن خالص شكرهم للشعب التركي المعطاء لما في ذلك من أهمية في توفير حاجات ومتطلبات أطفالهم الأيتام.

كما وتقدم مدير الهيئة بمكتب غزة بالشكر لمؤسسة IHH التركية، ومؤسسة وقف الأيتام والشعب التركي المعطاء على جهدهم في دعم ملف الأيتام، مؤكداً على ضرورة استمرار هذا العطاء لا سيما في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.