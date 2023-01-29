دغلس : تزايد اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس وتسجل 144 اعتداءً وتحطيم 120 مركبة

كشف غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان ، اليوم الأحد 29/1/2023 ، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداء جنوب نابلس حيث حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما احرقوا ست مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل.

وبين دغلس ان اعتداءات المستوطنين طالت 22 محلا تجاريا في حوارة ، موضحاً ان جل الاعتداءات تركزت في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

وقال دغلس ان هناك مؤشرات على ازدياد وتيرة الهجمات، والقيام بأعمال ارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، محذراً من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة.