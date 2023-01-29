الحمى القلاعية تصيب 56 مزرعة أبقار في الأردن

كشفت السلطات الأردنية عن إصابات بمرض الحمى القلاعية في نحو 56 مزرعة أبقار بقضاء

أعلنت وزارة الداخلية في الأردن عن كشفها إصابة 56 مزرعة أبقار بمرض الحمى القلاعية في الظليل بمحافظة الزرقاء.

جاء هذا في تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الأردنية، السبت، بحسب صحيفة "الرأي".

وبين تقرير للوزارة أن عدد رؤوس الأبقار المصابة بالمرض، بلغ نحو 1393 رأسا، وفقا لصحية الرأي ، موضحاً أنه تم رصد الإصابات بالمرض في بعض مزارع مربي الأبقار بمنطقة محاذية لقضاء الظليل وجرى التبليغ عن تلك الإصابات للجهات المعنية.

وكان مربو الأبقار في الظليل اشتكوا من تفشي الحمى القلاعية بين أبقارهم على الرغم من حصولها على التحصينات المعتمدة من وزارة الزراعة.

وطالب مربو الأبقار المؤسسات المعنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب تزايد الإصابات بين القطعان رغم حصولها على اللقاحات.