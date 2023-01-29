انفجار في أحد مراكز الذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:02 ص
29 يناير 2023
انفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان وسط إيران
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية عن تعرّض إحدى مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في أصفهان، لهجوم فاشل بأجسام طائرة صغيرة "مسيرات" أصيب إحداها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجر الاثنان الآخران بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.
وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان صحفي أعقب الانفجار الذي وقع في إحدى مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، أن هذا الهجوم الفاشل فجر اليوم الأحد، حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، إحباط هذا الهجوم الذي شن بأجسام طائرة صغيرة.

وذكر البيان، أن هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت أضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات